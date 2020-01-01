Парень ударил пенсионерку по голове табуретом и металлическим предметом.

Не дала денег: На Ровенщине подросток убил 83-летнюю прабабушку depositphotos.com - Иллюстрированное фото

На Ровенщине 17-летний подросток убил свою прабабушку за то, что она не дала ему денег на личные нужды. Подробности о происшествии сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, инцидент произошел около 22:00 в понедельник, 25 января, в городе Дубно. Домой к 83-летней женщине пришел ее 17-летний правнук и 14-летняя правнучка. Подростки попросили у прабабушки денег.

Давать детям деньги пенсионерка отказалась, из-за чего между родными возник конфликт. Во время последнего подросток табуретом и металлическим предметом нанес пожилой женщине несколько ударов по голове.

“Все это он (парень) совершил на глазах у своей младшей сестры“, – отметили в полиции.

Нанеся травмы прабабушке, подростки убежали из квартиры. Подозрительные звуки услышал сосед, он и вызвал скорую помощь.

Фото с места происшествия Нацполиция

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Врачи доставили пожилую женщину в больницу с тяжелой травмой головы. Спасти ее не удалось, пострадавшая скончалась 26 января. Обвиняемый парень уже задержан, уголовное производство возбуждено по статье “умышленное убийство“. Ему угрожает от 7 до 10 лет тюремного заключения.

Полиция также выяснили, что мать парня привлекалась к ответственности из-за ненадлежащего воспитания детей.

Ранее сообщалось, что в Измаиле подросток устроил стрельбу на детской площадке.