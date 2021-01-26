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Изменение границ Украины через референдум возможно – Стефанчук

Комментариев: 5
Принятый сегодня закон о референдуме предусматривает одну возможность для вынесения данного вопроса на всеукраинское голосование.
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
wikimedia.org

Законопроект о референдуме позволяет украинцам изменить территорию только в сторону увеличения. Об этом сказал в комментарии журналистам первый вице-спикер парламента, нардеп “Слуги народа“ Руслан Стефанчук, пишет Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что авторы закона о референдуме не могли проигнорировать  73-ю статью Конституции, которая говорит о том, что изменение территории выносится на референдум. При этом возможность отделения территорий от Украины через референдум запрещается.

Мы сформулировали ограничения, которые толкуются таким образом, что изменение территории Украины понимается только на увеличение территории Украины. Потому что мы положили, что предметом референдума не может быть вопрос территориальной целостности, - заявил нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада одобрила закон о всеукраинском референдуме. За закон проголосовали 255 нардепов.

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Теги: референдум, Стефанчук, закон
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Комментариев (5)
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Lyonya-Space    26.01.2021, 18:17
Оценка:  0
Lyonya-Space
Нужно этой жирной свинье донести, что изменение контура его туши возможно через четвертование?
Депилы, мля!
Путин-Xyйло    26.01.2021, 18:16
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Руслан Стефанчук... Так вот ты какой Свинарчук
Woodbrother    26.01.2021, 18:12
Оценка:  0
Woodbrother
Сейчас ЗЕ еще больше земли подарит на российским оккупантам. А они ему за это еще деньжат подкинут на очередной тупой сериальчик.
Meritus    26.01.2021, 18:09
Оценка:  +1
Meritus
Ви вірите Стефанчуку? Я, ні. Готується остаточна здача ворогу Крима, а можливо, і Донбасу.
Брюква_и_Клюква    26.01.2021, 18:07
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
А с какой целью тогда разрешено менять Раздел I? Достаточно изменить ст. 2 и ст. 73 работать не будет. Врет кремлевский жирдяй.
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