Изменение границ Украины через референдум возможно – Стефанчук

Принятый сегодня закон о референдуме предусматривает одну возможность для вынесения данного вопроса на всеукраинское голосование.

Законопроект о референдуме позволяет украинцам изменить территорию только в сторону увеличения. Об этом сказал в комментарии журналистам первый вице-спикер парламента, нардеп “Слуги народа“ Руслан Стефанчук, пишет Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что авторы закона о референдуме не могли проигнорировать 73-ю статью Конституции, которая говорит о том, что изменение территории выносится на референдум. При этом возможность отделения территорий от Украины через референдум запрещается.

Мы сформулировали ограничения, которые толкуются таким образом, что изменение территории Украины понимается только на увеличение территории Украины. Потому что мы положили, что предметом референдума не может быть вопрос территориальной целостности, - заявил нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада одобрила закон о всеукраинском референдуме. За закон проголосовали 255 нардепов.