На Днепропетровщине 18-летний парень пытался убить полицейского

Его обвиняют в покушении на умышленное убийство полицейского.

В Днепропетровской области прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 18-летнего парня, которого обвиняют в покушении на убийство сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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По данным следствия, в октябре 2020 года во время проведения следственных действий сотрудники полиции из Краматорска прибыли в Каменский профессиональный лицей. Они должны были проверить причастность одного из студентов этого лицея к совершению уголовного преступления.

Студент, пытаясь убежать, нанес одному из полицейских удар ножом в живот. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, поэтому он выжил.

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По данному факту окрыли уголовное производство по ст. 348 УК Украины (Покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов, который находился при исполнении служебных обязанностей).

Ранее стало известно, что житель Киева убил своего 6-летнего сына. Он поджог квартиру, чтобы скрыть следы преступления.