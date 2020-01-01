Мама детей была в роддоме с пятым ребенком.

Пока отчим убегал: Полиция спасла детей, которых "выгнали" из дома depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Херсоне полиция спасла детей, которых “выгнали“ из дома. Их 70-летний отчим оставил 7-летнего мальчика и его годовалого брата на улице, решив убежать от правоохранителей. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что 26 января в квартиру одной из неблагополучных семей были отправлены профильные службы с целью оказания помощи 7-летнему мальчику и его годовалому брату. Пока их 23-летняя мама была в роддоме, их 70-летний отчим закрыл дом, выставил детей на улицу и сбежал.

На поступок пожилой мужчина решился, когда узнал о приезде мобильной группы реагирования на домашнее насилие.

Фото мальчиков Нацполиция

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Дети находились в тяжелом состоянии. Правоохранители передали их в больницу к врачам. Примечательно, что маму мальчиков ранее привлекали за насилие в семье и ненадлежащий уход за детьми. На двоих из них девушку уже решили родительских прав. Судьба пострадавших мальчиков будет решаться после того, как профильная служба проведет проверку семьи.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине подросток убил 83-летнюю прабабушку за то, что она не дала ему денег.