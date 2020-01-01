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"Пакеты малыша" начали развозить по Украине – Минсоцполитики

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До конца января помощь доставят во все регионы страны.
"Пакеты малыша" начали развозить по Украине – Минсоцполитики
"Пакеты малыша" начали развозить по Украине – Минсоцполитики
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

“Пакеты малыша“ начали развозить по территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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По данным ведомства, “пакеты малыша“ уже были доставлены учреждения охраны здоровья, а также структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения. Так, данный вид помощи был передан в Винницкую, Луганскую, Закарпатскую, Киевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Сумскую, Одесскую, Черкасскую области и Киев.

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В пресс-службе министерства отметили, что “пакеты малыша“ до конца января будут развезены по всем украинским регионам.

Ранее сообщалось, что киевские полицейские пять лет выписывали себе липовые зарплаты.

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Теги: пакет малыша, Минсоцполитики, помощь, регионы, области
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