У местных нелегальных копателей скупали янтарь-сырец жители Закарпатья для продажи в страны Евросоюза.

На Волыни СБУ изъяла почти 180 кг янтаря СБУ

В Волынской области сотрудники СБУ изъяли почти 180 килограмм незаконно добытого янтаря-сырца. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По оперативным данным спецслужбы, жители Закарпатья скупали "солнечный камень" у местных нелегальных копателей. После сортировки и расфасовки злоумышленники переправляли янтарь в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией янтаря. Изъятый янтарь направлен для проведения соответствующих экспертиз.

Cмотрите фотогалерею: СБУ изъяла на Волыни 180 килограмм янтаря

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту Борисполь сотрудники таможни задержали груз крупных необработанных самородков янтаря и янтарных украшений.

Также, СБУ блокировала в Житомирской области нелегальный оптовый сбыт янтаря-сырца в страны Восточной Азии.

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