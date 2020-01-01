СБУ изъяла на Волыни 180 килограмм янтаря
В Волынской области сотрудники СБУ изъяли почти 180 килограмм незаконно добытого янтаря-сырца. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По оперативным данным спецслужбы, жители Закарпатья скупали "солнечный камень" у местных нелегальных копателей. После сортировки и расфасовки злоумышленники переправляли янтарь в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией янтаря. Изъятый янтарь направлен для проведения соответствующих экспертиз.
Cмотрите фотогалерею: СБУ изъяла на Волыни 180 килограмм янтаря
Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту Борисполь сотрудники таможни задержали груз крупных необработанных самородков янтаря и янтарных украшений.
Также, СБУ блокировала в Житомирской области нелегальный оптовый сбыт янтаря-сырца в страны Восточной Азии.
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