Враг использовал противотанковый гранатомет и пулемет.

На Донбассе зафиксировано два обстрела: Работал снайпер боевиков ООС / Facebook

На Донбассе зафиксировано два обстрела позиций украинских военных. В районе Марьинки также работал снайпер боевиков. Подробности передает пресс-центр командования ООС.

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В сообщении указывается, что вражеского снайпера зафиксировали в пригороде Марьинки. Он сделал несколько выстрелов, о жертвах не сообщается.

Недалеко от Авдеевки боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета и станкового противотанкового гранатомета. Украинские защитники ответный огонь не открывали.

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В пресс-центре командования также отметили, что по фактам нарушения режима огня украинская сторона уже обратилась в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что РФ перебросила в ООС новое оборудование для артиллерии.