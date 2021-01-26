Под Киевом беженка из Луганска убила пенсионерку деревянной толкушкой

Женщины ранее поссорились из-за отказа пенсионерки приютить у себя беженку.

Полиция Киевской области оперативно раскрыла убийство пенсионерки в Макаровском районе. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Нацполиции.

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Полицейским поступило сообщение о том, что в одном из домов села Людвиновка обнаружено окровавленное тело 83-летней женщины. На голове у нее был полиэтиленовый пакет, а во рту – кляп.

Полицейские осуществили подворный обход села, опросили каждого жителя, отработали лиц, которые уже имели проблемы с законом.

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В итоге правоохранителей заинтересовала личность женщины, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи именно у этой пенсионерки. В свое время хозяйка отказала в предоставлении жилья для переселенки из восточной Украины, поэтому женщина отомстила и похитила у нее деньги.

Уже в отделе полиции 31-летняя уроженка Луганщины предоставила полицейским правдивые показания и призналась в содеянном.

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Как выяснилось, в этот раз она пришла к бабушке в гости, а та вспомнила кражу. Тогда гостя набросилась на пенсионерку, деревянной толкушкой нанесла ей многочисленные удары по голове. Орудие преступления злоумышленница выбросила по дороге домой, его потом нашли и изъяли полицейские.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Об избрании меры пресечения для женщины, правоохранители обратятся в суд с ходатайством – содержание под стражей.

Напомним, на Ровенщине подросток убил 83-летнюю прабабушку. Парень ударил пенсионерку по голове табуретом и металлическим предметом.