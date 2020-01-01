Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меч наркомана, снег и беспорядки: фото дня

Комментариев: 0
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 26 января 2021 года.
Популярная грид-герл Келли Клеланд опубликовала "горячее" фото
Популярная грид-герл Келли Клеланд опубликовала "горячее" фото
instagram.com/kellyacleland4
Cмотрите фотогалерею Меч наркомана, снег и беспорядки: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 26 января.

Популярная грид-герл опубликовала "горячее" фото. Беременная Ратаковски ответила на хейт.

На Волыни из снежного затора освободили автобус с детьми. Дороги западных областей парализовал снег.

Представлена концепция Мемориала Холокоста Бабий Яр. В Эстонии впервые премьер-министром стала женщина.

В Индии фермеры устроили беспорядки. В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна.

В киевском Гидропарке неизвестные отравили собак. В Одессе вооруженный мечом наркоман крушил двери соседей.

Смотрите также: Пьяный рекорд, хрустальный кинжал и ДТП: фото дня 25 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: беспорядки, Индия, снег, Нидерланды, наркомания, меч, фото дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь