Меч наркомана, снег и беспорядки: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 26 января 2021 года.

Популярная грид-герл Келли Клеланд опубликовала "горячее" фото instagram.com/kellyacleland4

Корреспондент