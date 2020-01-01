Меч наркомана, снег и беспорядки: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 26 января.
Популярная грид-герл опубликовала "горячее" фото. Беременная Ратаковски ответила на хейт.
На Волыни из снежного затора освободили автобус с детьми. Дороги западных областей парализовал снег.
Представлена концепция Мемориала Холокоста Бабий Яр. В Эстонии впервые премьер-министром стала женщина.
В Индии фермеры устроили беспорядки. В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна.
В киевском Гидропарке неизвестные отравили собак. В Одессе вооруженный мечом наркоман крушил двери соседей.
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