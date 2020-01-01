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Боевики не говорят, когда и сколько пленных отдадут – Денисова

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Ранее анонсированная передача пленных до сих пор скрыта "туманом" неопределенности.
Людмила Денисова
Людмила Денисова
Денисова / Телеграм

Украинской стороне до сих пор неизвестно, на какую дату запланирована передача нескольких пленных с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Также неизвестно, скольких человек передадут Украине. Об этом в Telegram сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, оккупационная власть не отказалась от односторонней передачи нескольких человек, которые удерживаются в местных тюрьмах. Однако точная дата их передачи до сих пор неизвестна.

“Мною установлено, что в отношении некоторых лиц среди тех, кого планируют передать, еще до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно“, - отметила Денисова.

По словам родителей и близких, заявленные люди ни разу не выходили на связь и их место пребывания неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в ОРДЛО намерены в одностороннем порядке передать Украине несколько человек.

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Теги: Денисова, омбудсмен, пленные, ОРДЛО
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