Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укравтодор создал штаб по ликвидации последствий непогоды

Комментариев: 0
В ближайшие двое суток на юге Украины ожидается выпадение 20 сантиметров снега, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Штаб работает на базе ситуационного центра
Штаб работает на базе ситуационного центра
Укравтодор

Укравтодор создал штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Он будет работать круглосуточно, сообщается на странице агентства в Facebook во вторник, 26 января.

Указано, что в ближайшие двое суток на юге Украины ожидается выпадение 20 сантиметров снега, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду. Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах.

"С целью принятия необходимых мер с сегодняшнего дня работает штаб. Штаб работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения", – говорится в сообщении.

В случае возникновения ЧС с затруднением дорожного движения на дорогах государственного значения Укравтодор просит обращаться к дежурным диспетчерам областных служб. Номера областных диспетчеров размещены на сайте агентства.

"Водителям крупногабаритного транспорта советуем пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог", – добавили в агентстве.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает после резкого потепления на минувших выходных. В стране пройдут дожди и мокрый снег.

Также сообщалось, что утром 26 января в Украине были обесточены 269 населенных пунктов из-за сильных порывов ветра, дождя и снега.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, погода, снегопады, дороги, снег, дорога, непогода, Укравтодор, погода Украина, чрезвычайная ситуация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь