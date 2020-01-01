Укравтодор создал штаб по ликвидации последствий непогоды

В ближайшие двое суток на юге Украины ожидается выпадение 20 сантиметров снега, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Укравтодор создал штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Он будет работать круглосуточно, сообщается на странице агентства в Facebook во вторник, 26 января.

Указано, что в ближайшие двое суток на юге Украины ожидается выпадение 20 сантиметров снега, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду. Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах.

"С целью принятия необходимых мер с сегодняшнего дня работает штаб. Штаб работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения", – говорится в сообщении.

В случае возникновения ЧС с затруднением дорожного движения на дорогах государственного значения Укравтодор просит обращаться к дежурным диспетчерам областных служб. Номера областных диспетчеров размещены на сайте агентства.

"Водителям крупногабаритного транспорта советуем пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог", – добавили в агентстве.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает после резкого потепления на минувших выходных. В стране пройдут дожди и мокрый снег.

Также сообщалось, что утром 26 января в Украине были обесточены 269 населенных пунктов из-за сильных порывов ветра, дождя и снега.

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