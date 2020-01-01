"Красные линии" в отношениях с Будапештом не будут перейдены – МИД

Венгерские партнеры по-своему трактовали открытость Киева, и их вмешательство во внутренние дела Украины привело к очередной напряженности, отметил Василий Боднар.

Украина намерена нормализовать отношения с Венгрией, но не позволит соседней стране вмешиваться в свои внутренние дела. Об этом сказал замминистра иностранных дел Василий Боднар в интервью Укринформу, обнародованном накануне визита в Киев 27 января главы МИД Венгрии Петера Сиярто.

"Мы готовы обсуждать все, что касается развития двусторонних отношений, но без вмешательства во внутренние дела. Это – красная линия. Имея негативный опыт российской агрессии, мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", – заверил Боднар.

Он подчеркнул, что Украине важно иметь нормальные отношения со страной-соседом, членом ЕС и НАТО. Чиновник считает, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очень много времени, внимания и желания уделил тому, чтобы перезагрузить отношения с Будапештом, сделать их более конструктивными.

"К сожалению, венгерские партнеры немного по-своему трактовали такую открытость, и их вмешательство во внутренние дела Украины, в частности прямая агитация за одну из политических сил Украины, привели к очередной напряженности", – отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона не теряет надежды на достижение взаимопонимания и конструктивного компромисса.

По его словам, Киев уже предложил Будапешту проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений, в которой будет зафиксировано обязательство сторон, "чтобы не было манипуляций".

Боднар выразил сожаление по поводу того, что венгерская сторона продолжает политизировать образовательное вопросы и блокировать заседание комиссии Украина НАТО, оказывая давление на Украину. В реальности такие действия только вредят всем, убежден Боднар.

Ранее Кулеба назвал цель визита главы МИД Венгрии в Киев. Он отметил, что если кто-то против поиска решений на основе взаимного уважения, то будет сразу получать пинка от Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet