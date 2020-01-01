"Красные линии" в отношениях с Будапештом не будут перейдены – МИД
Украина намерена нормализовать отношения с Венгрией, но не позволит соседней стране вмешиваться в свои внутренние дела. Об этом сказал замминистра иностранных дел Василий Боднар в интервью Укринформу, обнародованном накануне визита в Киев 27 января главы МИД Венгрии Петера Сиярто.
"Мы готовы обсуждать все, что касается развития двусторонних отношений, но без вмешательства во внутренние дела. Это – красная линия. Имея негативный опыт российской агрессии, мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", – заверил Боднар.
Он подчеркнул, что Украине важно иметь нормальные отношения со страной-соседом, членом ЕС и НАТО. Чиновник считает, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очень много времени, внимания и желания уделил тому, чтобы перезагрузить отношения с Будапештом, сделать их более конструктивными.
"К сожалению, венгерские партнеры немного по-своему трактовали такую открытость, и их вмешательство во внутренние дела Украины, в частности прямая агитация за одну из политических сил Украины, привели к очередной напряженности", – отметил дипломат.
При этом он подчеркнул, что украинская сторона не теряет надежды на достижение взаимопонимания и конструктивного компромисса.
По его словам, Киев уже предложил Будапешту проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений, в которой будет зафиксировано обязательство сторон, "чтобы не было манипуляций".
Боднар выразил сожаление по поводу того, что венгерская сторона продолжает политизировать образовательное вопросы и блокировать заседание комиссии Украина НАТО, оказывая давление на Украину. В реальности такие действия только вредят всем, убежден Боднар.
Ранее Кулеба назвал цель визита главы МИД Венгрии в Киев. Он отметил, что если кто-то против поиска решений на основе взаимного уважения, то будет сразу получать пинка от Украины.
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