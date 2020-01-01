Политэксперт Мулык раскритиковал Денисову по теме освобождения украинок из ОРДЛО

Украинская омбудсмен Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО, заявил политический эксперт Влад Мулык. “Уже запутавшаяся в своей лжи украинская омбудсмен Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО“, – написал он в Facebook.

Он сообщил, что на этот раз в своем телеграм-канале Денисо ва сделала заявление, что в отношении тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются “судебные“ заседания.

“Поэтому количество и кого именно вернут – неизвестно, заявляет эта женщина. Да всё давно всем известно! Три из четырех женщин, которые согласились в ОРДЛО передать при посредничестве Медведчука, сидят в тюрьмах с марта и июля 2019 года, еще одна – с августа 2017 года. Их приговорили к 12-14 годам лишения свободы, но они могли еще 20 января вернуться на родину, в семьи и к родным“, – отметилМулык.

Однако, подчеркнул эксперт, надо только разрешить Медведчуку поехать на КПВВ и привезти их.

“Но нет, благодаря уже вкрай завравшейся омбудсменше Денисовой, бедные женщины стали жертвами политических амбиций и я теперь уже сомневаюсь, что Киев хоть как-то хочет вернуть своих гражданок домой…. Им остается только врать. Надеюсь, её телеграм-канал закроют за враньё. А украинки вернутся домой“, – добавил Мулык.