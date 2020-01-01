В детсаду под Одессой массовое отравление

В Черноморске уже зарегистрировано 11 больных детей. Два ребенка госпитализированы в больницу.

В городе Черноморск правоохранители расследуют вспышку сальмонеллеза в дошкольном учреждении. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Одесской области во вторник, 26 января.

"Информацию о вспышке инфекционной болезни в одном из детсадов города Черноморск правоохранители обнаружили на одесском информационном ресурсе в ходе мониторинга социальных сетей. По словам представителей ГУ Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте, зарегистрировано 11 больных, двое из которых госпитализированы", – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о нарушении санитарных правил и норм в отношении предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст. УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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