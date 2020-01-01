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В детсаду под Одессой массовое отравление

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В Черноморске уже зарегистрировано 11 больных детей. Два ребенка госпитализированы в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего в детсаду
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего в детсаду
УНН

В городе Черноморск правоохранители расследуют вспышку сальмонеллеза в дошкольном учреждении. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Одесской области во вторник, 26 января.

"Информацию о вспышке инфекционной болезни в одном из детсадов города Черноморск правоохранители обнаружили на одесском информационном ресурсе в ходе мониторинга социальных сетей. По словам представителей ГУ Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте, зарегистрировано 11 больных, двое из которых госпитализированы", – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о нарушении санитарных правил и норм в отношении предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст. УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что сборную Словении по гандболу отравили на чемпионате мира в Египте. Перед матчем с комнадой хозяев турнира внезапное ухудшение самочувствия почувствовали 12 игроков. Словенцы считают, что их отравили.

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Теги: Отравления, дети, полиция, детский сад, Одесская область, отравление, сальмонелла
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Источник: korrespondent.net

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