На Донбассе ранен украинский военный

Боец ВСУ получил ранение в районе города Попасная, сейчас он в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

На Донбассе в результате обстрела со стороны сепаратистов был ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ во вторник, 26 января.

Военный был ранен около 19:00 в районе города Попасная. Ему оказали медицинскую помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим "тишины" в районе операции Объединенных сил, а также направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, что накануне сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение.

Ранее сегодня сообщалось, что сепаратисты дважды нарушили режим "тишины". Враг обстрелял позиции ВСУ из пулемета и гранатометов. Снайпер у Марьинки повредил камеру наблюдения.

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