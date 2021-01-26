Дубинский ушел в отказ. Скандал в Слуге народа

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Слуги народа предложил депутату Александру Дубинскому добровольно выйти из фракции, но тот отказался.

Партия Слуга народа уже давно привыкла к скандалам с участием своих представителей. Новый произошел с нардепом Александром Дубинским. Против него и еще ряда лиц введли санкции США.

Президент Владимир Зеленский после этого предложил Дубинскому добровольно выйти из состава провластной фракции в Раде, но тот отказывается.

Корреспондент.net следит за развитием скандала.

За что санкции

Американский Минфин считает Дубинского участником “российской кампании по дезинформации, направленной против избирательного процесса”.

То есть народного депутата от партии власти обвинили во вмешательство в выборы США – ключевого партнера Украины. Дубинский вместе с другим нардепом Андреем Деркачом, который давно признан американцами агентом России, провел пресс-конференцию, на которой были представлены якобы записи разговоров нынешнего президента США Джо Байдена с Петром Порошенко. На основании этих записей Дубинский и Деркач заявляли о необходимости расследования “коррупции Байдена” и предлагали даже создать специальную следственную комиссию в парламенте для этого.

Дубинский, уверяет, что он ни в чем не виновен, а стал жертвой украинских общественных организаций, финансирующихся на американские гранты.

Конфликт во фракции

По данным СМИ, на заседании фракции в понедельник, 25 января, Зеленский сказал Дубинскому, что его дальнейшее пребывание во фракции будет только подрывать ее репутацию. Нардеп же отказался выходить из фракции и пожаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции.

По информации Украинской правды, президент сказал депутату, что предупреждал его еще до введения санкций и говорил «не лезть» в тему пленок и не связываться с нардепом Андреем Деркачом. Также, по данным УП, Зеленский обвинил Дубинского в «раскалывании фракции» и в том, что его «журналистская деятельность» ухудшила имидж Слуги народа.

Позже сам Дубинский подтвердил, что президент использовал “нелицеприятные реплики в его адрес”, но "не хотел омрачать" настроение президента своими ответами.

Теперь же нардеп заявляет, что “Зеленский стал жертвой аферистов, которые используют свое влияние для того, чтобы обворовывать страну и решать свои интересы".

"Я прошу вас о личной встрече – без посредников, которые вливают вам в уши ложь, и аферистов, которые работают на свои карманы, а не интересы Украины, – чтобы донести свои аргументы, и еще раз доказать, что готов бороться за вас. Именно этим я занимаюсь. И именно поэтому никакого ухода из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думай-те", - обратился Дубинский к Зеленскому.

Что будет дальше?

НБУ предупредил украинские банки о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, попавшими в санкционный список Министерства финансов США. Среди них — и нардеп Дубинский.

Сам Дубинский заявил, что Монобанк уже предложил ему закрыть счет. По словам нардепа, сотрудники банка «засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в банке, чтобы якобы не иметь лишних проблем».

Депутат заявил, что не собирается закрывать счет и специально оставит на нем 30 гривен

Удар по рейтингу

По данным опроса Киевского международного института социологии, если бы выборы в Верховную Раду состоялись во второй половине января, то за партию Слуга народапроголосовали бы только 11,2% респондентов. Это четвертое место в стране.

В апреле 2020 года партия Слуга народа лидировала в опросах КМИС, имея 32,6% поддержки.

Сейчас же, по данным КМИС, партия Виктора Медведчука Оппозиционная платформа – За жизнь лидирует в симпатиях украинцев, за нее бы проголосовали 20,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте – Европейская солидарность, которую поддерживают 15,3% среди тех, кто определился с выбором. Третье место с показателем в 12,6% у Батьківщини.