На Донбассе за год 153 тысячи нарушений – ОБСЕ

Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации. Однако нарушения случаются все чаще.

В 2020 году количество нарушений режима тишины на Донбассе уменьшилась на 55% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сказала во время виртуального выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам привела постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте, сообщает Укринформ во вторник, 26 января.

"В прошлом году Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 153 тысячи нарушений режима прекращения огня, включая около 46 тысяч взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом. Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации безопасности. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день – и все чаще", – сказала Остраускайте.

По словам Остраускайте, в течение прошлого года персонал СММ ОБСЕ обеспечила примерно 5500 «окон тишины» на местах, что позволило отремонтировать и обеспечить дееспособность 118 инфраструктурных объектов, включая системы водоснабжения, электросети и сети мобильной коммуникации – в интересах более чем 6 млн человек.

"Вместе с тем СММ ОБСЕ продолжает сталкиваться с вызовами в сфере свободы передвижения, включая ограничения, связанные с COVID-19... Количество гражданских, которые воспользовались переходами вдоль контрактной линии, уменьшилась более чем на 90% после введения ограничений, связанных с пандемией", – сообщила дипломат.

Напомним, сегодня днем сепаратисты дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе. Враг обстрелял позиции ВСУ из пулемета и гранатометов. Снайпер у Марьинки повредил камеру наблюдения.

А вечером стало известно, что в районе города Попасная приобстреле был тяжело ранен украинский военный.

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