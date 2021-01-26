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Кулеба рассказал, что ожидает Украина от нового Госдепа США

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Сенат США утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы Государственного департаменте.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Энтони Блинкена, назначение которого на должность государственного секретаря США поддержал Сенат. об этом во вторник, 26 января, глава МИД написал в Twitter.

"Приветствую Энтони Блинкена с назначением на должность государственного секретаря США. Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США на благо обоих народов. Наше сотрудничество как двух союзников будет замечательным аккордом в трансатлантическом единстве", - написал Кулеба. 

Напомним, сегодня Сенат США утвердил Блинкена на посту главы американского Государственного департамента. Блинкен является давним соратником нового президента США Джо Байдена.

В первой администрации 44-го президента США Барака Обамы (2009-2013) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена.

В 2013-2015 годы Блинкен был заместителем советника президента по национальной безопасности, а в 2015-2017 годах - заместителем государственного секретаря США Джона Керри.

Во время президентской кампании Блинкен был советником Байдена и его спикером по внешнеполитическим вопросам.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что "Америка еще спит", а Киев уже работает над развитием отношений с США.

Также, сам Блинкен рассказал о своем деде Морисе, мигрировавшем в Америку из Киева. Он мигрировал в США. Закончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, и стал известным юристом.

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Теги: США, МИД Украины, госдепартамент США, Госдеп, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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