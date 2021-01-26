Посольство Венгрии получило угрозы накануне приезда Сийярто в Украину
Над расследованием инцидента уже работают правоохранители, сообщил глава дипломатического ведомства Украины.
Накануне рабочего визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину венгерское посольство получило письмо с угрозами. Об этом во вторник, 26 января, на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози «патріоті Украині» (мова оригіналу)— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021
Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові «Україна» не пояснити. pic.twitter.com/h6TAvd9rk4
"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патриоти Украыни" (язык оригинала)", - написал глава МИД.
По его словам, над расследованием инцидента уже работают правоохранители.
"Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе две ошибки в слове "Украина" не объяснить", - добавил Кулеба.
Напомним, Киев уже предложил Будапешту проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений, в которой будет зафиксировано обязательство сторон, "чтобы не было манипуляций".
Также сообщалось, что Венгрия передала для десяти медицинских учреждений Украины 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент