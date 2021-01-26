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Посольство Венгрии получило угрозы накануне приезда Сийярто в Украину

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Над расследованием инцидента уже работают правоохранители, сообщил глава дипломатического ведомства Украины.
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба
Накануне рабочего визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину венгерское посольство получило письмо с угрозами. Об этом во вторник, 26 января, на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 
 
"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патриоти Украыни" (язык оригинала)", - написал глава МИД.
 
По его словам, над расследованием инцидента уже работают правоохранители.
 
"Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе две ошибки в слове "Украина" не объяснить", - добавил Кулеба. 
 
Напомним,  Киев уже предложил Будапешту проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений, в которой будет зафиксировано обязательство сторон, "чтобы не было манипуляций".
 
Также сообщалось, что Венгрия передала для десяти медицинских учреждений Украины 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Теги: Украина, Венгрия, МИД Украины, письмо, угрозы
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Источник: korrespondent.net

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