Минцифры планирует в этом году открыть новые центры поддержки бизнеса

"Дия.Бизнес" - это часть масштабного национального проекта Минцифры по развитию предпринимательства в Украине.

В этом году Минцифры планирует открыть от 7 до 15 центров помощи бизнесу

Министерство цифровой трансформации Украины планирует в этом году открыть от 7 до 15 центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" в разных городах Украины. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Укринформ.

"В этом году мы планируем открыть от 7 до 15 таких центров. Мы уже сейчас общаемся с такими городами, как Черкассы, Винница, Ужгород, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье, Кременчуг и другими", - сообщила Валерия Ионан, замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

Она отметила, что в 2020 году было открыто три таких центра: в Харькове, Николаеве и в КНУ им. Шевченко.

Замминистра цифровой трансформации напомнила, что вторая часть проекта - онлайн-платформа "Дия.Бизнес", на которой можно получить услуги по бесплатному консалтингу и пройти бесплатное обучение в онлайн-школе. Также на платформе доступны: интерактивный справочник, кейсы, новости, каталог выставок и событий для предпринимателей и много другой информации, которая может потребоваться и интересной для бизнес-сообщества.

Напомним, что ранее в Минцифры пообещали миллион хакеру, который взломает Дію. "Белые хакеры" будут ломать тестовое приложение, в котором не будет личных данных. Безопасности Дії это не грозит.

Также Минцифры назвало дату отказа от бумажных документов в госорганах. Украина в следующие два года станет наиболее диджитализированной страной, отметил Михаил Федоров.

Добавим, что Украина поднялась в рейтинге индекса электронного участия ООН. Теперь Украина занимает 46 место среди стран мира. В Минцифры стремятся войти в топ-20 уже в 2022 году.

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