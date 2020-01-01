Одного из депутатов городского совета Изюма несколько раз ударили в голову и два раза свалили с ног.

В Изюме Харьковской области подрались депутаты городского совета. Потасовка избранников состоялась на втором часу сессии и транслировалась в прямом эфире. об этом во вторник, 26 января сообщает Суспільне.

Уточняется, что драка возникла между членом фракции ОПЗЖ Денисом Штейманом и Анатолием Жидковым из "Новых лиц".

На видео из сессионного зала видно, как депутат Штейман подошел к Жидкову, направив на него смартфон. Представитель "Новых лиц" поднялся с места и попытался ударить оппонента, но получил удар в голову и упал. Затем конфликтующие стороны переместились к президиуму. Там коллеги пытались разнять депутатов. Жидков как минимум еще раз падал от удара. Потасовка сопровождалась нецензурной бранью. Сессию пришлось прервать.

Сначала мэр Изюма Валерий Марченко пытался утихомирить депутатов, обращаясь к ним в микрофон из президиума. Когда градоначальник понял, что его попытки тщетны, он пошел разнимать депутатов и сам был повален на пол.

Оба депутата написали заявления в полицию. Правоохранители должны открыть уголовное производство по данному факту, передает.

О причинах конфликта местные СМИ не сообщают.

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