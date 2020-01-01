НБУ запретил финучреждениям прописывать условия договоров мелким шрифтом

Среди записей, которые иногда вносят мелким шрифтом в договор, может быть "увеличение кредитного лимита, платная услуга по подключению клиента к сервису мобильного банка и смс-оповещений", объясняют в НБУ.

Национальный банк запретил финансовым учреждениям прописывать условия договоров мелким шрифтом. Это касается договоров о потребительском кредите, депозитах и открытии или ведении текущего счета. Об этом во вторник, 26 января, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада и тому подобное", - объясняет НБУ.

Регулятор уточняет, что текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также в новых требованиях НБУ запрещается банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги и тому подобное.

"При этом, новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров. В то же время оферта не может противоречить индивидуальной части договора", - говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что у банков есть три месяца до 27 апреля 2021 года, чтобы привести свою работу в соответствие с нормами и раскрыть полную информацию в договорах.

Ранее Нацбанк Украины отменил ряд ограничений, в частности снял запрет для клиентов - юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард".

Напомним, в течение 2020 года Нацбанк купил на межбанковском рынке валюты на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты составила 1038,00 млн долларов.

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