Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чубаров рассказал, как чувствует себя Балух

Комментариев: 0
В сентябре 2020 года бывшего политзаключенного Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве.
Владимир Балух провел в больнице более месяца
Владимир Балух провел в больнице более месяца
ТСН

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров встретился с бывшим политзаключенным, крымчанином Владимиром Балухом, который долгое время восстанавливался после избиения в Киеве. О своем визите к Балуху Чубаров рассказал во вторник, 26 января, на своей странице в Facebook

"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", - заявил Чубаров.

Ранее бывший политзаключенный Владимир Балух покинул больницу, где он проходил лечение после жестокого избиения. 

Напомним, 8 сентября Балуха обнаружили без сознания в киевском Гидропарке. Некоторое время он находился в медикаментозной коме. Позже был арестован подозреваемый в избиении Балуха. Он признал вину.

Крымский активист Балух вернулся в Украину Ранее, 7 сентября 2019 года в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: политзаключенные, Рефат Чубаров, Владимир Балух
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь