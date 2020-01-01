Чубаров рассказал, как чувствует себя Балух

В сентябре 2020 года бывшего политзаключенного Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров встретился с бывшим политзаключенным, крымчанином Владимиром Балухом, который долгое время восстанавливался после избиения в Киеве. О своем визите к Балуху Чубаров рассказал во вторник, 26 января, на своей странице в Facebook.

"Был рад сегодняшней встрече в офисе Меджлиса крымскотатарского народа с Балухом. Володя абсолютно выздоровел и полон сил и энергии", - заявил Чубаров.

Ранее бывший политзаключенный Владимир Балух покинул больницу, где он проходил лечение после жестокого избиения.

Напомним, 8 сентября Балуха обнаружили без сознания в киевском Гидропарке. Некоторое время он находился в медикаментозной коме. Позже был арестован подозреваемый в избиении Балуха. Он признал вину.

Крымский активист Балух вернулся в Украину Ранее, 7 сентября 2019 года в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

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