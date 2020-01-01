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Разумков оценил основания для роспуска Верховной Рады

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Спикер парламента считает, что основания для роспуска Верховной Рады может и не появиться в ближайшее время.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что оснований для досрочного прекращения полномочий парламента на сегодняшний день нет. Об этом во вторник, 26 января, он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем тоже не появится", - подчеркнул Разумков.

Ранее Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что принятая система штрафов оказалась эффективным механизмом в борьбе с прогулами нардепов. 

Напомним, против нардепа Иванчука со второй попытки открыли дело за кнопкодавство.

Напомним, ранее Зеленский допустил роспуск Рады, если народные депутаты откажутся увольнять судей Конституционного суда.

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Теги: Верховная Рада, парламент, розпуск, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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