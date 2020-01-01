МОН выразило свою позицию в языковом скандале с преподвательницей ВУЗа
Министерство образования и науки Украины (МОН) отреагировало на ситуацию относительно высказываний об украинском языке преподавательницы Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Евгении Бильченко. Ответную реакцию во вторник, 26 января, МОН опубликовало у себя на сайте.
Отмечается, что тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу.
"Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны", - говорится в публикации.
В сообщении говорится, что украиноязычных и русскоязычных объединяет тот факт, что мы все - украинцы и все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, которое постоянно развивается - дойти до одной системы координат.
"Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 января преподаватель философии и культурологии НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко написала на своей странице в Facebook пост, в котором высказывалась касательно вступивших в силу 16 января новых норм Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
В ответ студентка магистратуры Мария Прошковская попросила администрацию вуза об ее отчислении из-за антиукраинских месседжей преподавателя.
Студентка также добавила, что Бильченко системно "промывает мозги" молодежи, у которой преподает - не только в аудиториях, но и в лекциях, которые публикует на YouTube.
"Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", - написала Прошковская.
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