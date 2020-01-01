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МОН выразило свою позицию в языковом скандале с преподвательницей ВУЗа

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Несколькими днями ранее профессор написала видео обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу давления на нее за ее "политических предпочтения и свободные высказывания".
Преподавательница Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Евгения Бильченко
Преподавательница Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Евгения Бильченко
Кадр с видео

Министерство образования и науки Украины (МОН) отреагировало на ситуацию относительно высказываний об украинском языке преподавательницы Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Евгении Бильченко. Ответную реакцию во вторник, 26 января, МОН опубликовало у себя на сайте. 

Отмечается, что тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу.

"Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны", - говорится в публикации. 

В сообщении говорится, что украиноязычных и русскоязычных объединяет тот факт, что мы все - украинцы и все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, которое постоянно развивается - дойти до одной системы координат.

"Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой", - говорится в сообщении. 

Напомним, 18 января преподаватель философии и культурологии НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко написала на своей странице в Facebook пост, в котором высказывалась касательно вступивших в силу 16 января новых норм Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В ответ студентка магистратуры Мария Прошковская попросила администрацию вуза об ее отчислении из-за антиукраинских месседжей преподавателя. 

Студентка также добавила, что Бильченко системно "промывает мозги" молодежи, у которой преподает - не только в аудиториях, но и в лекциях, которые публикует на YouTube.

"Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", - написала Прошковская.

На выражение своего коллеги негативно отреагировали в профсоюзе университета Драгоманова. 
 
"Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М. П. Драгоманова", - говорится в сообщении профсоюза НПУ имени М. П. Драгоманова.
 
Здесь также отметили, что вопросы поведения преподавателя Бильченко рассмотрят на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвіта", на заседании комиссии по академической этики и сборам других представительных и общественных организаций. По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании Ученого совета университета. 
 
Несколькими днями ранее скандальная профессор написала видео обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу давления на нее за ее "политических предпочтения и свободные высказывания".
 
Преподаватель сообщила, что руководство вуза намерено ее уволить и "лишить средств к существованию".
 
"Я - гражданка страны, которая чувствует себя русской и имеет русскую идентичность. Меня травят за свободные высказывания в Сети. Я сейчас чувствую колоссальное информационную травлю, моральные и физические угрозы", - пожаловалась президенту Бильченко.
 
 
Пока на видеообращение скандального преподавателя глава государства никак не отреагировал. 
 
Напомним, за неделю языковый омбудсмен Тарас Креминь получил 195 жалоб и обращений из-за обслуживания не на украинском языке. 

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Теги: Языковой вопрос, скандал, ВУЗ, преподаватель, украинский язык, минобразования
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Источник: korrespondent.net

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