На Донбассе пять обстрелов, ранен военный

Противник вел прицельный обстрел позиций украинских военных в районе Новоалександровки, в результате чего был ранен украинский защитник.

На Донбассе пять обстрелов за сутки facebook.com/ato.news

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что неподалеку Новоалександровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в утренней сводке штаба.

Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия.

В пресс-центре подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Сообщается, что с начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 25 января на Донбассе зафиксировали семь обстрелов, также был ранен один военный.

На Донбассе за год 153 тысячи нарушений – ОБСЕ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet