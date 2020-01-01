Главное 26 января: Больше поддержки ЕС и торг по ископаемым

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Европа увеличит бюджет на гуманитарную помощь на год, Украина рассчитывает продать залежи минеральных ресурсов. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Евросоюз повысит на 60% суммы гумпомощи третьим странам

Большая часть денег, 505 млн евро, будет направлена в Африку. Еще 385 млн евро получат страны Ближнего Востока, Турция, сирийские беженцы. Кроме того, 180 млн евро дадут уязвимым категориям населения Азии и Латинской Америке - Венесуэле и Колумбии. Украине, западу Балкан и Закавказью выделят 28 млн евро.

Украина выставит на торги 30 месторождений

Украина предлагает инвесторам купить 30 месторождений с залежами минеральных ресурсов. Участки с полезными ископаемыми попробуют продать на электронных торгах. Правительство внесет эти 30 объектов в Инвестиционный гид UkraineInvest и будет рассказывать о них вероятным вкладчикам. От продажи месторождений страна рассчитывает получить больше 10 млрд долл., которые будут перечислены в бюджет.

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Украинские запасы угля – на критически низком уровне

В Украине осталось рекордно мало угля – 455 тыс. тонн, это исторический минимум. На минувшей неделе энергосистему смогли выровнять, нарастив импорт электроэнергии из Беларуси. По информации Укрэнерго, ввоз из Беларуси с 18 по 24 января вырос с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки. Временный министр энергетики Юрий Витренко отметил, что Украина начинала этот отопительный сезон с рекордно большими запасами угля. Однако в январе они стали рекордно маленькими. В четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, значительно выросло потребление электроэнергии украинцами, в то же время снизилось ее производство, а также солнечной и ветровой генерации.

Перед Украиной вырос совокупный госдолг

В декабре 2020 года долг Украины увеличился на 6,98% в долларах и на 19,16% в гривне. Суммы составили соответственно 90,26 млрд долл. и 2,551 трлн грн.

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В Крыму с молотка продали винзавод Коктебель

В аннексированном Крыму провели аукцион, в ходе которого был продан винный завод Коктебель. Предприятие купила компания, ранее арендующая его у так называемых российских властей. Сведения об этом обнародовали на официальном российском ресурсе, где обычно размещают информацию о проведении торгов. Уточняется, что в аукционе принимали участие две фирмы и одно физлицо.

Украинские парламентарии приняли законопроект о референдуме

Главным отличием законопроекта от других зарегистрированных в Верховной Раде является то, что в нем обозначена возможность электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронного голосования. Документ предусматривает формирование автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Напомним, ранее мы писали, что в мире зафиксировали более 100 млн случаев коронавируса.

