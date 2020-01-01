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Сутки в ООС: Пять вражеских обстрелов и раненый защитник

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О фактах нарушений со стороны оккупантов было уведомлено ОБСЕ.
ВСУ контролирует обстановку на фронте
ВСУ контролирует обстановку на фронте
facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 26 января, на фронте было зафиксировано пять нарушений перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, противник открывал огонь в зоне ответственности тактической группы Север недалеко от Новоалександровки. Там были применены автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберный пулемет, а также стрелковое и снайперское оружие.

В результате прицельного обстрела один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Бойцу оказали первую медпомощь и эвакуировали в больницу.

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Также враг проявил активность в районе ответственности тактической группы Восток. Там боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки сепаратисты использовали против военных снайперское вооружение.

Защитники нанесли оккупантам ответный удар, тоже открыв огонь по их позициям. О фактах нарушений со стороны боевиков было уведомлено ОБСЕ.

В начале текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не было. Сохранялась тишина. Обстановка остается контролированной украинскими бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине появится институт ветеранского омбудсмена.

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Теги: ООС, Донбасс, ВСУ, военные, обстрелы, потери
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