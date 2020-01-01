У Зеленского прокомментировали телефонный разговор Путина с Байденом

США ставит на первый план поддержку Украины.

Телефонный разговор между новым президентом США Джозефом Байденом и Владимиром Путиным, состоявшийся вчера, 26 января, свидетельствует о том, что Америка ставит на первый план поддержку территориальной целостности Украины. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Байден, поговорив с Путиным, дал своего рода сигнал, что США по отношению к тем, кто нарушает правила, будет проводить жесткую политику.

Подоляк отметил, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с США и цивилизованным миром – прекращение агрессивной политики. И первейшее в этом – прекращение агрессии против Украины, возвращение всех временно оккупированных украинских территорий, отказ от поддержки незаконных вооруженных формирований.

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Советник главы Офиса президента считает, что Байден дал четко понять Путину на каких условиях можно нормализовать отношения между РФ и Соединными Штатами.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Путин хочет возродить Российскую империю, и поэтому ему нужны украинские земли.