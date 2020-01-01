В Украине уже подтвердили более 1,2 млн случаев СOVID

Продолжают болеть почти 200 тысяч украинцев.

В Украине за минувшие сутки, 26 января, медики подтвердили 3 776 новых случаев COVID-19, проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. С начала пандемии в нашей стране выявили 1 200 883 случая коронавируса.

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Состояние здоровья 2 430 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы.

Больше всего новых случаев заражений во вторник подтвердили в Киеве (+437), Киевской (+276), Харьковской (+238), Львовской (+221) и Запорожской (+204) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+48) и Луганской (+49) областях. Среди заболевших есть 115 детей и 172 медика.

Украинские медики вчера провели 47 120 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079. Всего с начала пандемии сделали 6 151 298 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 200 883 случая СOVID-19. Выздоровели 980 085 человек (14 250 – за минувшие сутки), а 22 202 – умерли (145 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 198 596 человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит китайскую COVID-вакцину производства компании Sinovac Biotech через 3-4 недели.