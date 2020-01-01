Цена на газ в феврале для украинцев будет ниже рекомендованной

"Нафтогаз" назвал новую цену на газ для февраля 2021 года.

В феврале 2021 года стоимость газа для украинцев в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 гривен за кубометр, то есть меньше, чем ранее утвердил Кабмин (6,99 гривен за кубометр). Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Цена газа для населения в текущем месяце будет меньше рекомендованной правительством за счет минимальной наценки "Нафтогаза".

В рамках тарифного плана "Годовой", который клиенты оформили в 2020 году, цена газа не изменится. Она по-прежнему будет равняться 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубометр в соответствии с договором.

В "Нафтогазе" также утверждают, что открытый рынок газа в Украине продолжает работать.

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Напомним, Кабмин установил предельную цену на газ для населения на ближайшее время в размере 6,99 гривен за кубометр. Проводятся расследования в отношении компаний-монополистов из-за завышения цен.

Между тем, в Украине продолжаются тарифные протесты. Например, 25 января митинг состоялся возле Офиса президента Украины.