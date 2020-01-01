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На Донбассе два украинца незаконно добывали уголь на закрытой шахте

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Мужчинам удалось заработать более 2 млн грн.
На Донбассе два украинца незаконно добывали уголь на закрытой шахте
На Донбассе два украинца незаконно добывали уголь на закрытой шахте
Офис генпрокурора

На Донбассе два украинца незаконно добывали уголь. Житель Донецкой области и киевлянин организовали производство на закрытой шахте. Подробности передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Так, в сообщении указывается, что обвиняемым уже сообщили о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, что повлекло тяжкие последствия, а также было совершено в составе преступной группы.

Следствие считает, что в 2019 году киевлянин и житель Покровска организовали добычу угля. Полезное ископаемое подозреваемые продавали. Добыча велась на шахте в городе Горняк, которая официально является закрытой.

“Объем незаконно добытого угля составил почти 1,2 тонн стоимостью более 2 млн грн“, – отметили в Офисе генпрокурора.

Фото шахты
Фото шахты
Офис генпрокурора

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Работы проводились с применением спецтехники и механизмов, а также при отсутствии разрешительных документов на выполнение работ с повышенной опасностью.

Добытый уголь реализовывался через подконтрольные мужчинам схемы предприятия.

В сообщении также указывается, что в данный момент решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине 18-летний парень пытался убить полицейского.

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Теги: уголь, добыча, Донбасс, шахта, Донецкая область
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