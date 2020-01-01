Мужчинам удалось заработать более 2 млн грн.

На Донбассе два украинца незаконно добывали уголь на закрытой шахте Офис генпрокурора

На Донбассе два украинца незаконно добывали уголь. Житель Донецкой области и киевлянин организовали производство на закрытой шахте. Подробности передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Так, в сообщении указывается, что обвиняемым уже сообщили о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, что повлекло тяжкие последствия, а также было совершено в составе преступной группы.

Следствие считает, что в 2019 году киевлянин и житель Покровска организовали добычу угля. Полезное ископаемое подозреваемые продавали. Добыча велась на шахте в городе Горняк, которая официально является закрытой.

“Объем незаконно добытого угля составил почти 1,2 тонн стоимостью более 2 млн грн“, – отметили в Офисе генпрокурора.

Фото шахты Офис генпрокурора

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Работы проводились с применением спецтехники и механизмов, а также при отсутствии разрешительных документов на выполнение работ с повышенной опасностью.

Добытый уголь реализовывался через подконтрольные мужчинам схемы предприятия.

В сообщении также указывается, что в данный момент решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине 18-летний парень пытался убить полицейского.