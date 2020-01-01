Из-за плохой погоды в Украине обесточены 117 населенных пунктов

Больше всего пострадала Житомирская область.

Из-за плохой погоды в Украине были обесточены 117 населенных пунктов. О том, какие регионы пострадали больше, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По данным ведомства, без света остались жители пяти областей. Больше всего пострадала Житомирская область, в которой обесточено 79 населенных пунктов. В Киевской и Одесской областях без света осталось по 13 населенных пунктов. А в Черниговской и Запорожской областях – 11 и 1 населенный пункт соответственно.

В сообщении указывается, что на местах работают сотрудники облэнерго.

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Непогода повлияла не только на электроснабжение. Так, из-за сильного ветра и снегопада 26 января в Ровенской и Львовской областях образовались заторы. На отдельных участках дорог было приостановлено движение крупногабаритного транспорта.

Стоит отметить, что спасателям удалось справиться с заторами и восстановить движение.

Ранее сообщалось, что Закарпатье затопило из-за обильных осадков. Машины буквально “плавали“ по дорогам.