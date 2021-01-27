Производства зарегистрированы по заявлению депутата Андрея Деркача.

В Украине на Порошенко и Байдена завели два уголовных дела EPA/UPG

В Украине на Петра Порошенко и главу США Джо Байдена завели два уголовных дела. Об этом заявил адвокат бывшего украинского президента Игорь Голованя.

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Во время брифинга Голованя рассказал, что уголовные производства были зарегистрированы 22 января, через 2 дня после инаугурации Байдена. Оба дела касаются предполагаемого вмешательства в деятельность бывшего прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и главы США.

Адвокат также отметил, что производства были зарегистрированы из-за заявлений народного депутата Андрея Деркача. Последний находится под американскими санкции за якобы “попытки повлиять на президентские выборы в США“. Американская сторона также утверждает, что Деркач более 10 лет является агентом России.

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Примечательно, что в мае 2020 года именно Деркач выложил аудиоматериалы, которые, как считает депутат, указывают на оказание Байденом влияния на Петра Порошенко.

Ранее был обнародован президентский рейтинг, показывающий, за кого бы проголосовали украинцы в январе 2021 года.