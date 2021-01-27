Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине на Порошенко и Байдена завели два уголовных дела

Комментариев: 6
Производства зарегистрированы по заявлению депутата Андрея Деркача.
В Украине на Порошенко и Байдена завели два уголовных дела
В Украине на Порошенко и Байдена завели два уголовных дела
EPA/UPG

В Украине на Петра Порошенко и главу США Джо Байдена завели два уголовных дела. Об этом заявил адвокат бывшего украинского президента Игорь Голованя.

Читай также: 70% украинцев думают, что дела в стране идут в неправильном направлении

Во время брифинга Голованя рассказал, что уголовные производства были зарегистрированы 22 января, через 2 дня после инаугурации Байдена. Оба дела касаются предполагаемого вмешательства в деятельность бывшего прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и главы США.

Адвокат также отметил, что производства были зарегистрированы из-за заявлений народного депутата Андрея Деркача. Последний находится под американскими санкции за якобы “попытки повлиять на президентские выборы в США“. Американская сторона также утверждает, что Деркач более 10 лет является агентом России.

Читай также: Дубинский ушел в отказ. Скандал в Слуге народа

Примечательно, что в мае 2020 года именно Деркач выложил аудиоматериалы, которые, как считает депутат, указывают на оказание Байденом влияния на Петра Порошенко.

Ранее был обнародован президентский рейтинг, показывающий, за кого бы проголосовали украинцы в январе 2021 года.

Поделись:
Теги: Джо Байден, Петр Порошенко, уголовное дело, Украина, генпрокурор, адвокат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
popnterrt    27.01.2021, 13:00
Оценка:  -24
popnterrt
Ну завели,и что?Байден недосягаем.Про Поросёнка же можно сказать лишь то,что преЗЕрватив,являющийся его идейным последователем,никогда не посадит своего учителя и вдохновителя.Нужно менять этого бесполезного контрацептива.
WTF2wtf    27.01.2021, 12:06
Оценка:  +8
WTF2wtf
Это именно тот Деркач, про которого США заявляли, что он уже порядка 10 лет работает на российские спецслужбы ...
WTF2wtf    27.01.2021, 12:09
Оценка:  +7
WTF2wtf
Оно заявление подало, его обязаны были зарегистрировать ... теперь российские СМИ усиленно педалят эту тему
hcr    27.01.2021, 12:13
Оценка:  -27
hcr
Порошенко и Байден воровали в Украине, при чём тут российские спецслужбы, он просто воры и должны отвечать по закону.
WTF2wtf    27.01.2021, 12:18
Оценка:  +8
WTF2wtf
именно этого Деркача США обвинили в работе на российские спецслужбы и именно оно это вбрасывает ...
А быдлобот российских оккупантов ведь обязан быть упоротым дебилом или настойчиво косить под него?
CCS    27.01.2021, 12:27
Оценка:  +8
CCS
Скажу ватнічку більше: на вкрадені гроші Байден з Порошенко побудували палац поруч з Гєлєнджиком! Просто Пєсков стидається в цьому зізнатись, тож справжніх власників не називає. Але Дубінський дасть викривальні показання ФБР та навіть програму на плюсах про це забабахає!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь