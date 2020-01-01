Показаны фото тайной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке

В ней заключенных пытают электрическим током, избивают, держат без еды и воды.

В Сети показали уникальные фотографии тайной тюрьмы “Изоляция“ во временно оккупированном Донецке. Об этом в Facebook сообщил украинский блогер и журналист Станислав Асеев, которого удерживали в этой тюрьме-пыточной.

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На одной из фотографий показана общая территория тайной тюрьмы. Показан также совсем небольшой по размерам огороженный колючей проволокой прогулочный дворик для заключенных (по словам Асеева, заключенным дают на “прогулку“ всего 5-7 минут).

Асеев утверждает, что анонимный источник намерен и дальше размещать в Сети фотографии тайной тюрьмы российских боевиков во временно оккупированном Донецке.

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Ранее стало известно, что украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении в совершении преступления начальнику подпольной тюрьмы “Изоляция“. Там заключенных пытают электрическим током, избивают, держат без еды и воды, принуждают к тяжелому труду.