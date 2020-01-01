Украинские заводы закупали продукцию ОРДЛО – СБУ
Украинские промышленные предприятия покупали продукцию, произведенную на оккупированной территории Луганской области. Товары завозили транзитом через РФ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Оперативники спецслужбы установили, что фигуранты течение 2017-2020 годов наладили поставки на металлургические и машиностроительные предприятия Украины промышленных товаров, произведенных на временно оккупированных территориях Луганской области. Продукцию злоумышленники переправляли в РФ через неконтролируемые участки границы Украины в ОРДЛО. В России дельцы подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой “ЛНР“ и незаконных вооруженных формирований.
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В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий оперативники СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялось по поддельным документам и сертификатам происхождения.
Правоохранители провели несколько одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме. По их результатам изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылки денег в ОРЛО. Также выявлено почти 2,5 миллиона гривен наличными и контрафактная продукция почти на 10 млн гривен.
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Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников противоправной схемы.
Напомним, боевики не говорят, когда и сколько пленных отдадут. Ранее анонсированная передача пленных до сих пор скрыта “туманом“ неопределенности.