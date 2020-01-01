Украинский флот вооружат беспилотниками Bayraktar

Поставки турецких БПЛА для нужд ВМС Украины ожидаются уже в этом году.

В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar ТВ2 турецкого производства с улучшенными характеристиками. Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа во время рабочей встречи с представителями турецкой компании Baykar Makina в Одессе, сообщает пресс-служба ВМС Украины.

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“В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, который будет действовать в интересах Военно-Морских Сил, как на суше так и на море“, - рассказал командующий ВМС ВС Украины.

Контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил турецких партнеров за сотрудничество, конструктивный диалог по выработке общей позиции и решению вопросов в рамках реализации этого проекта.

Для Украины, в качестве поддержки, мы предоставляем новейшие технологии, которые имеем сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтоб вместе достигать поставленных целей, - сказал генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.

Напомним, в Укроборонпроме назвали украинское оружие, популярное за рубежом. Экспорт концерна гораздо больше, чем поставки на внутренний рынок.