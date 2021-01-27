Рада разрешит покупки в зарубежных интернет-магазинах без налогов

Депутаты уже проголосовали за соответствующий законопроект.

Верховная Рада Украины разрешит покупки в зарубежных интернет-магазинах без налогов. Однако будет установлен определенный лимит. Информация о том, о какой сумме идет речь, прозвучала на трансляции заседания парламента, передает “РБК-Украина“.

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Так, депутаты одобрили законопроект №4278 за основу. “За“ проголосовали 346 человек.

Документ предлагает сделать ответственными за уплату в бюджет на добавленную стоимость при ввозе товаров в Украину в экспресс и международных почтовых отправлениях перевозчика и оператора связи. Это касается случаев, если они декларируют товары через представление реестров.

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Согласно законопроекту, при ввозе в страну базой налогообложения и пошлиной в международных отправлениях будет часть таможенной стоимости для юрлиц и физлиц-предпринимателей, или же часть суммарной фактурной стоимости для физлиц. Последняя не должна превышать 150 евро, или же один необлагаемый минимум.

Также депутаты хотят установить возможность отсрочки уплаты НДС. Речь идет о 30 днях с даты оформления временного реестра с представлением дополнительного реестра.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что основания для роспуска парламента нет.