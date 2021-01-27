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Одессу засыпает снегом: Объявлен желтый уровень опасности

Комментариев: 1
Соцсети показали фото и видео снегопада.
Одессу накрыл мощный снегопад
Одессу накрыл мощный снегопад
t.me/c/Х**вая Одесса

Одессу 27 января накрыл снегопад, который принес циклон.

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Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, выкладывая фото и видео.

Пока толщина снежного покрова не критична. Но власти все равно рекомендовали горожанам по возможности оставаться дома.

Тем не менее, люди отправились на учебу и работу. Движение в городе затруднено, машины заносит на поворотах. Автомобилистов призывают не бросать на обочинах транспорт, так как он может мешать технике расчищать дороги.

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По данным Гидрометцентра, снег в Одессе будет идти весь день. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть больше месячной нормы осадков.

Ситуация усугубляется из-за сильного ветра, местами до 15-20 м/с. Порывы ветра валят деревья и ломают ветки, кое-где они падают на авто. Погодным условиям в Одессе присвоили II, желтый уровень опасности. В некоторых районах и пригороде непогода привела к перебоям со светом.

Отметим, что нынешняя зима в Одессе бьет рекорды. До этого за последние три года снег в южном городе шел всего пару раз.

В Одессе сильный снегопад
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Снег и ветер в Одессе
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Снег в Одессе
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Напомним, ранее мы также писали, что Украину заметает снегом, синоптики показали карту непогоды.

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Теги: фото, видео, снег, Одесса, непогода
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Комментариев (1)
DrFreeman    27.01.2021, 13:45
Оценка:  +5
DrFreeman
что правда? зимой? снег??? караул!!!!
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