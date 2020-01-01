Под Винницей совершено разбойное нападение на ветерана ВМВ

96-летнего старика избили и отобрали сбережения.

В Винницкой области полицейские задержали злоумышленников, совершивших разбойное нападение на 96-летнего ветерана Второй мировой войны. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, задержаны жители соседней Кировоградской области.

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Преступление было совершено 3 января. На следующий день по спецлинии 102 позвонил племянник потерпевшего и сообщил, что около 18:00 двое неизвестных проникли в дом, находящийся в селе Шура-Копиевская и напали на пожилого мужчину.

По словам пострадавшего, один из нападавших бросил его на пол, душил и требовал деньги. Злоумышленники запугали беспомощного старика, который передвигался на костылях, и он сказал, где лежат все его сбережения. Забрав деньги и телефон, нападавшие скрылись.

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25 января полицейские в ходе проведения розыскных мероприятий в Кропивницком задержали подозреваемых. Задержанные мужчина и женщина – жители Кировоградской области в возрасте 20 и 26 лет.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении, его сообщнице подозрение готовят. Также следствием готовятся материалы для избрания обоим злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, под Харьковом задержали рецидивиста, который нападал с ножом на женщин. Мужчина успел совершить несколько разбойных нападений в Харькове и области.