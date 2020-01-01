Добірка популярних конструкторів для хлопців і дівчат.

Конструктори LEGO – одна з найбільш гідних альтернатив гаджетам, якщо говорити про те, чим можна зайняти дозвілля сучасних дітей. З ними діти змалечку розвивають уяву, моторику рухів та увагу, отримують можливість проявити свої творчі здібності та збудувати свій власний світ. Адже маленькі різнокольорові кубики дозволяють створювати хоч сучасні міста, хоч дивовижні інсталяції, хоч засоби транспорту – кораблі, машини і багато іншого.

Віднедавна конструктори «Лего» в широкому асортименті можна купити в магазинах електроніки Фокстрот. Це дуже зручно, тому що разом із технікою в одному місці можна придбати й конструктори для малечі.

З нагоди Всесвітнього дня LEGO, який відзначається 28 січня, ми підготували добірку найпопулярніших конструкторів цього бренду згідно із вподобаннями покупців foxtrot.ua.

lego.com

1. Конструктор LEGO Creator Вантажівка-ракета

Хлопцям ніколи не буває забагато машин – це факт. А тут на авто ще й ракета встановлюється. Плюс такого конструктора в тому, що за рахунок інших деталей з інших конструкторів LEGO цю «ракету» можна буде апгрейдити та додати їй ще багато крутих фішок. Конструктор LEGO Creator Вантажівка-ракета (31103) має 198 деталей, розрахований на вік від 7-ми років.

2. Конструктор LEGO Friends Будинок Стефані

Цей набір дає можливість побудувати будиночок дівочої мрії – яскравий та затишний. Він матиме два поверхи та у ньому житимуть троє друзів і милий песик. У них на подвір’ї також буде гойдалка і яскравий блакитний велосипед. Гра з таким набором займе малечу надовго.

Має 170 деталей, розрахований на вік від 4-х років – саме те, що треба дівчаткам дошкільного віку.

lego.com

3. Конструктор LEGO Minions Нестримна гонитва на мотоциклі

Серія Minions дуже популярна – всім подобаються ці жовті посіпаки. Цей конструктор присвячений темі гонитви, яку хлопчики просто обожнюють. У їхніх ігрових сюжетах завжди хтось за кимось женеться. А тут за героєм на крутому байку будуть поспішати міньйони на своїй супершвидкій машинці.

Має 136 деталей, розрахований на вік від 6-ти років.

4. Конструктор LEGO Star Wars Шаттл Кайло Рена

Це невеличкий конструктор, проте серед хлопців дуже цінується, коли з’являється нова фігурка, а тут для неї можна ще й шаттл побудувати. Такий конструктор добре беруть на подарунки, адже він підійде на невеликий бюджет, проте точно сподобається дитині.

Має 72 деталі, розрахований на вік від 6-ти років.

5. Конструктор LEGO Friends Ресторан Хартлейк Сіті

Цей конструктор – чудовий варіант, щоб зробити подарунок своїй дитині на день народження. Він великий та дуже цікавий, тут обіграна тема будування розкішного ресторану і тема приготування страв для справжніх гурманів. Завдяки цьому набору легко вдасться вигадати безліч сюжетів та весело погратися.

Має 624 деталі, розрахований на вік від 6-ти років.

lego.com

6. Конструктор LEGO City Центральна пожежна станція

Набір дозволяє побудувати масштабну пожежну станцію з великою пожежною машиною, підйомним краном, гелікоптером та всіма необхідними аксесуарами. Дитина, яка отримає конструктор LEGO City Центральна пожежна станція (60216) на подарунок, буде у цілковитому захваті.

Має 943 деталі, розрахований на вік від 6-ти років.

7. Конструктор LEGO Disney Princess Дорожні пригоди Ельзи

Це чудова тематика – пригоди Ельзи з мультика «Холодне серце». Всі дівчатка просто обожнюють цю героїню. З цим конструктором можна буде відтворити подорож відчайдушної Ельзи до пригод у компанії її друзів-оленів.

Має 116 деталей, розрахований на вік від 4-х років.

Досвід покупців доводить, що ЛЕГО – чудова ідея для подарунку дитині до будь-якої нагоди та будь-якого віку. До речі, якщо у вас лишились бонуси від покупки побутової техніки у Фокстрот, їх можна використати, щоб придбати конструктор за найвигіднішою ціною. А там, хтозна, можливо у майбутньому саме завдяки «Лего» дитина стане крутим архітектором –адже такі скіли слід розвивати змалечку.