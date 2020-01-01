В аэропорту "Борисполь" теперь сдают экспресс-тест на COVID

Цена такой услуги - от 750 до 800 грн.

С сегодняшнего дня, 27 января, в международном аэропорту “Борисполь“ пассажиры прямо перед вылетом могут сделать экспресс-тест на COVID-19. Цена такой услуги – от 750 до 800 грн, сообщила пресс-служба аэропорта.

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Тестирование проводится на втором этаже терминала D. Время проведения теста – не больше 20 минут. Сертификат с результатами теста выдается на украинском и английском языках.

Кроме того, любой пассажир после прилета из страны “красной зоны“ может на втором этаже терминала D сдать ПЦР-тест на COVID-19. Так можно обойтись без самоизоляции. Цена этой услуги – от 890 до 1 400 грн.

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В аэропорту “Борисполь“ есть несколько лабораторий по тестированию на коронавирус. В скором времени их может стать ещё больше.

Ранее стало известно, что бывший руководитель аэропорта “Борисполь“ в 2014-2019 годах по двум незаконным договорам аренды нанес государству ущерб в размере 16,5 миллионов гривен.