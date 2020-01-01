Операция произошла в рамках закупок.

Злоупотребление на 1 млн грн: Под подозрение попал глава КП Харькова НАБУ

НАБУ сообщило о подозрении директору харьковского коммунального предприятия. Дело касается злоупотребления на сумму в 1 млн грн. Подробности передает пресс-служба бюро.

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Следствие установило, что в 2016 году КП объявило закупку оборудования для нужд города. Перед заключением договора с победителем тендера глава предприятия, который тогда также был депутатом горсовета, по своей инициативе изменил характеристики предмета закупки.

“…в результате чего была осуществлена закупка другой продукции, которая не соответствовала требования документации конкурсных торгов“, – говорится в сообщении.

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В НАБУ считают, что из-за действий директора КП предприятие перечислило дополнительную сумму в 1 млн грн. Примечательно, что часть денег поставщик отправил компании, бенефициарным владельцем которой являлся руководитель предприятия.

Расследование проходит с января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Запорожье следователь вымогал 282 тыс грн взятки.