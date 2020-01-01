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В Ровенской области роженица и младенец умерли из-за COVID

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Мать и ребенок скончались через несколько дней после родов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Ровенской области умерла роженица из Млинова, у которой был коронавирус. Мальчика, которого родила женщина, также не удалось спасти. Как сообщает информационный портал города Дубно, женщина и младенец умерли через несколько дней после родов.

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Мальчик родился на 28 неделе беременности, то есть недоношенным. Состояние беременной ухудшалось по акушерско-гинекологическим показателям, а потому из-за острой необходимости сделали кесарево сечение.

20 января женщину перевели из Дубенского роддома в Ровенскую городскую больницу.

Ребенка забрали сразу в реанимацию в Ровно, потому что там глубокая недоношенность. Вчера младенец умер, - рассказал главный врач Дубенского роддома Ростислав Андрощук.

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По неофициальной информации, женщина имела еще патологии, а коронавирус и беременность спровоцировали “дремавшие“ заболевания. Окончательную причину смерти установят после вскрытия.

Напомним, Германия рассматривает прекращение авиасообщения из-за мутаций COVID. Так власти страны хотят остановить распространение новых, более опасных штаммов коронавируса.

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Теги: коронавирус, смерть, роженица, младенец, ребенок, Ровенская область
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