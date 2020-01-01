В Одессе сегодня хоронят “тетю Симу” из Джентльмен-Шоу

Актриса Ирина Токарчук умерла на 61-м году жизни.

Одесситы 27 января прощаются с известной артисткой, 60-летней Ириной Токарчук, которая скончалась 25 января от сердечного приступа.

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Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

По данным горсовета, прощание с актрисой организовали в помещении Русского театра на ул. Греческой. После этого Ирину Токарчук предали земле на Втором христианском кладбище.

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Отметим, что многие зрители помнят Токарчук по роли тети Симы из коммунальной квартиры. Эту роль актриса сыграла в телевизионной передаче Джентльмен-Шоу.

Также звезда участвовала в деятельности проекта Маски-шоу, играла в Доме клоуна и русском театре, снималась в Лиге Смеха. В частности, актриса принимала участие в постановках Отелло, Ромео и Джульетта, Орфей и Эвридика. Кроме того, Ирина Токарчук снималась в фильмах, к примеру, Проснуться в Шанхае.

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