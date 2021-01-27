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Украинские венгры не склонны к сепаратизму, - Кулеба

Комментариев: 2
В Украину прилетел венгерский министр иностранных дел Сийярто.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Скриншот из видео

Венгры, которые живут в Украине, не склонны к сепаратизму. Такое заявление сегодня на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, нет оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так же, как и нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести вред украинским венграм Закарпатье. 

"Мы являемся одной страной, одним обществом и такими будем всегда", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня, 27 января, в Украину прибыл венгерский министр иностранных дел Сийярто. Стороны уже договорились создать рабочую группу по внедрению закона об образовании. Венгрию интересует, сколько часов венгерского языка будет в школах для детей закарпатских венгров.

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Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что в Закарпатской области уже отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков. 

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Теги: Украина, Венгрия, Дмитрий Кулеба
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Комментариев (2)
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bwexseer    27.01.2021, 14:24
Оценка:  -23
bwexseer
Конечно не склонны.Они просто считают землю,на которой проживают,своей,а не кулебиной.
nikolaroman1952    27.01.2021, 14:00
Оценка:  -2
nikolaroman1952
У словаков и румын тоже не было и нет с ними проблем?
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