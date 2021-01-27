Украинские венгры не склонны к сепаратизму, - Кулеба

В Украину прилетел венгерский министр иностранных дел Сийярто.

Венгры, которые живут в Украине, не склонны к сепаратизму. Такое заявление сегодня на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, нет оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так же, как и нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести вред украинским венграм Закарпатье.

"Мы являемся одной страной, одним обществом и такими будем всегда", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня, 27 января, в Украину прибыл венгерский министр иностранных дел Сийярто. Стороны уже договорились создать рабочую группу по внедрению закона об образовании. Венгрию интересует, сколько часов венгерского языка будет в школах для детей закарпатских венгров.

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Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что в Закарпатской области уже отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков.