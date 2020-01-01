Венгрия предложила Украине $60,5 млн на дроги Закарпатья

Страна также хочет отрыть дополнительный пограничный пункт.

Венгрия предложила Украине кредит в $60,5 млн на дороги Закарпатья. Данное заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто во время брифинга.

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По словам политика, сумма в $60,5 млн должна отправится на строительство новых дорог в закарпатском регионе. Также Сийярто отметил, что Венгрия подготовила и разработала проект модернизации моста, который проходит через Тису в Захоне.

“…хотели бы этот проект реализовать“, – рассказал глава МИД.

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Стоит отметить, что Венгрия также хочет открыть новый пограничный пункт на границе с Украиной, а именно между Большой Паладью и Большим Ходасом.

Во время брифинга Сийярто напомнил, что ранее Венгрия предоставляла украинской стороне гранты для 34 тыс проектов. Речь идет о сумме в $54 млн.

Ранее сообщалось, что “красные линии“ в отношениях с Будапештом не будут перейдены.