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Кабмин будет давать гранты заробитчанам, чтобы они оставались дома

Комментариев: 3
Премьер-министр анонсировал проект по возвращению трудовых мигрантов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба МИД

Украинские заробитчане смогут получить грантовую поддержку от правительства на открытие собственного дела. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании Кабмина, сообщает Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Законопроект, который будет подан на утверждение в Верховную Раду, предусматривает возможность получить грант в 150 000 гривен на открытие собственного бизнеса для тех, кто вернулся в Украину и хочет открыть свое дело.

“Одно из главных условий – человек должен инвестировать и собственные средства в сумму не меньше той, что выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев“, - говорится в сообщении.

Напомним, Украина готовит миграционные сделки с 15 странами. Договоры призваны урегулировать вопросы трудоустройства заробитчан в этих странах.

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Теги: Кабмин, премьер-министр, Шмыгаль, заробитчане
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    27.01.2021, 14:42
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
За эти деньги можно разве что киоск по починке обуви открыть. Лучше бы дали малому бизнесу кредиты под 3% и налоговые каникулы на несколько лет, как в нормальных государствах.
МаксимУм    27.01.2021, 13:38
Оценка:  +6
МаксимУм
Видать бюджет переполнен, полилось через край)))
Вокадобрис    27.01.2021, 14:39
Оценка:  +1
Вокадобрис
Нет сил уже воровать))))Банки закончились))
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