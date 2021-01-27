Кабмин будет давать гранты заробитчанам, чтобы они оставались дома

Премьер-министр анонсировал проект по возвращению трудовых мигрантов.

Украинские заробитчане смогут получить грантовую поддержку от правительства на открытие собственного дела. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании Кабмина, сообщает Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Законопроект, который будет подан на утверждение в Верховную Раду, предусматривает возможность получить грант в 150 000 гривен на открытие собственного бизнеса для тех, кто вернулся в Украину и хочет открыть свое дело.

“Одно из главных условий – человек должен инвестировать и собственные средства в сумму не меньше той, что выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев“, - говорится в сообщении.

Напомним, Украина готовит миграционные сделки с 15 странами. Договоры призваны урегулировать вопросы трудоустройства заробитчан в этих странах.