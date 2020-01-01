Активный циклон на юге Украины будет и 28 января

Циклон затронет также другие регионы.

Активный циклон на юге Украины, который сегодня, 27 января, накрыл снегом много населенных пунктов, будет действовать и 28 января. Об этом предупредила пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на "Укргидрометцентр". Непогода затронет также другие регионы.

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28 января в Одесской и Николаевской областях будут продолжаться сильные снегопады, сила ветра составит 15-20 метров в секунду. Ожидается сильная метелица, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

В Кировоградской области завтра ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях 28 января ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый).

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ГСЧС предупреждает, что плохие погодные условия приведут к нарушению движения транспорта, отключению некоторых населенных пунктов от электричества.

Ранее мы сообщили о том, что Одессу из-за циклона засыпало снегом. Однако, люди отправились на работу и учебу.