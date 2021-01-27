Ограничения уже были согласованы правительством.

За полеты в Крым: Украина введет санкции против авиакомпаний РФ depositphotos.com - Иллюстрированное фото

За полеты во временно оккупированный Крым Украина введет санкции против авиакомпаний РФ. Данное решение было принято на заседании Кабмина.

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Правительство предлагает ввести санкции против девяти российских компаний. Ограничения распространятся на юридических лиц, и будут действовать три года.

Так, Украина запретит авиакомпаниям совершать полеты над территорией государства, а также заниматься транзитной транспортировкой ресурсов.

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Стоит отметить, что Киев просит международное сообщество присоединиться к санкциям. Ноты будут направлены государствам Евросоюза, США и другим странам.

Ранее сообщалось, что Словакия станет участником Крымской платформы.