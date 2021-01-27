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За полеты в Крым: Украина введет санкции против авиакомпаний РФ

Комментариев: 1
Ограничения уже были согласованы правительством.
За полеты в Крым: Украина введет санкции против авиакомпаний РФ
За полеты в Крым: Украина введет санкции против авиакомпаний РФ
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

За полеты во временно оккупированный Крым Украина введет санкции против авиакомпаний РФ. Данное решение было принято на заседании Кабмина.

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Правительство предлагает ввести санкции против девяти российских компаний. Ограничения распространятся на юридических лиц, и будут действовать три года.

Так, Украина запретит авиакомпаниям совершать полеты над территорией государства, а также заниматься транзитной транспортировкой ресурсов.

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Стоит отметить, что Киев просит международное сообщество присоединиться к санкциям. Ноты будут направлены государствам Евросоюза, США и другим странам.

Ранее сообщалось, что Словакия станет участником Крымской платформы.

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Теги: санкции, Россия, Крым, оккупация, авиакомпании
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Комментариев (2)
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bwexseer    27.01.2021, 14:27
Оценка:  -23
bwexseer
Правда?Ух ты!Не может быть!
Vixerunt    27.01.2021, 14:44
Оценка:  +1
Vixerunt
Да ватник, русофобия она такая; вы потеряли Украину и приобрели у себя под боком страну где изживают всё про_росийское. Не надо было быковать в далёком 2014 году.
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